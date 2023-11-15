САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в среду проведут первую за год двустороннюю встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в американском городе Сан-Франциско на фоне продолжающейся между странами "торговой войны" и мировой напряженности, включая конфликт на Украине и Ближний Восток. Встреча глав КНР и США принесет стабильность мировой экономике, заявили СМИ

Глобальная повестка в предстоящем обсуждении традиционно займет одно из центральных мест в переговорах лидеров двух стран. В понедельник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США считают необходимым обсудить как конфликт на Украине, так и эскалацию палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

Хотя в Белом доме рассчитывают на продуктивную встречу Байдена с председателем Си, позиции Вашингтона и Пекина по основным очагам мировой напряженности традиционно расходятся. В частности, США критически относятся к российско-китайскому сотрудничеству при проведении РФ специальной военной операции и не перестают следить за действиями Пекина на предмет возможных поставок России вооружений.

Отдельно в Белом доме также акцентируют внимание на то, что в рамках переговоров планируется обсудить угрозы со стороны Ирана и его ядерную программу.

Помимо этого, Байден и Си, как ожидается, поднимут вопрос о ситуации в Тайваньском проливе. Представители американской администрации ранее сообщали, что президент США намерен заверить лидера КНР в приверженности принципу "одного Китая" в контексте Тайваня и поддержании "статус-кво" без поддержки независимости островной экономики.

Однако публичные заверения не являются для США помехой в поставках Тайваню вооружений, визитах на остров американских делегаций вразрез позиции КНР, а также регулярных проходах военных кораблей через Тайваньский пролив. В этом контексте газета Washington Post ранее сообщала, что обострение отношений США и Китая по вопросу Тайваня и якобы отказ Пекина взаимодействовать с Вашингтоном по каналам связи, предназначенным для предотвращения конфликта, вызывают опасения, что США могут быть втянуты в "третью мировую войну".

Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Байден намерен провести "жесткий разговор" с Си Цзиньпинем

Тем не менее, в среду Байден и Си планируют обсудить двусторонние отношения и необходимость поддерживать открытыми линии коммуникации, ответственно подходя к конкуренции между странами. Более того, как сообщил ранее высокопоставленный представитель американской администрации, президент США рассчитывает обсудить параметры возобновления контактов по линии военных ведомств.

В Белом доме подчеркивают, что на протяжении последних месяцев США и КНР активно работали над восстановлением полноценного диалога на правительственном уровне, о чем свидетельствовали недавние поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и главы МИД КНР Ван И в Вашингтон.

Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Штаты будут поступать так же.

ТОРГОВАЯ ВОЙНА

Помимо мировой повестки, предметом переговоров, как ожидается, станет продолжающаяся "торговая война" между двумя государствами, которая началась еще при бывшем президенте США Дональде Трампе, а с приходом Байдена только усилилась. Байден уверит лидера КНР в приверженности принципу "одного Китая"

Пекин в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.

Американские власти не перестают расширять перечень китайских компаний, которым запрещено импортировать свою продукцию в США, продлевать действие импортных пошлин на китайские товары, введенных еще при Трампе, а заодно и действие специальных мер, ограничивающих инвестиции в китайскую экономику. Помимо этого, в США действуют ограничения на экспорт в КНР оборудования и комплектующих для производства микропроцессоров, а также и самих полупроводников.

При этом публично в Вашингтоне продолжают повторять, что разрыв экономических связей между двумя странами может обернуться экономической катастрофой и США не заинтересованы в подобном сценарии.

В результате Байдену и Си на предстоящих переговорах предстоит обсудить все накопившиеся разногласия между странами в попытке найти общие точки соприкосновения для дальнейшего поддержания двусторонних отношений и удержания их от перехода к еще большей конфронтации.