МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Население Украины в 2033 году может составить от 26 до 35 миллионов человек — такой прогноз дала в эфире телемарафона директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи академик Элла Либанова. Ее слова приводит Vesti.ua. В Польше просчитали три сценария вымирания Украины

"Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на десять лет мы делали, — от 26 до 35 миллионов в границах 1991 года. Все плохо, очень плохо", — отметила она.

По словам Либановой, о возвращении к показателю 45 миллионов украинцев речь не идет. "Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за слишком высокой преждевременной смертности, особенно мужчин", — подчеркнула она.

Либанова отметила, что к этому процессу добавилась миграция, которая на сегодня превратилась в главный драйвер демографической динамики.

Ранее она говорила, что Украина может попасть в демографическую "спираль смерти" из-за катастрофически низкого уровня рождаемости. Причин такой ситуации много, но сильнее всего демографы переживают из-за миграции за границу женщин в детородном возрасте.

Польский демограф Ариэль Драбинский подсчитал, что сейчас на Украине проживает не более 30 миллионов человек: до эскалации конфликта на подконтрольных Киеву территориях жили 37 миллионов, после начала СВО из страны уехали 8 миллионов человек.