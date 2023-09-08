МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о том, что страна может попасть в демографическую "спираль смерти" из-за катастрофически низкого уровня рождаемости. Данное мнение приводится в исследовании благотворительной организации AOAV (Великобритания).

По словам социолога, сокращение населения на Украине началось еще с 1960-х годов. В 2001 году по показателю рождаемости страна оказалась на последнем месте в мире. Впоследствии ситуация несколько улучшилась, но по данным за 2019 год Украина оказалась на последнем месте в Европе.

Причин этой ситуации много, но сильнее всего демографы переживают из-за миграции за границу женщин детородного возраста. "Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьезной проблемой", — утверждает Либанова.

Согласно приведенным в материале данным, демографы ожидают в 2023-2024 годах снижения общего коэффициента рождаемости на Украине до 0,71. Это минимальный уровень показателя, когда-либо зафиксированный в мире. Речь идет о настоящем вымирании.

"Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", — полагает Либанова. По ее убеждению, если это так, рождаемость в стране не возродится ни при каких сценариях.

Летом этого года ресурс "Опендатабот", который собирает данные из украинских официальных источников, обнародовал информацию о снижении рождаемости в стране до самого низкого уровня с момента оберетения независимости. Если ничего не изменится, демографы ожидают сокращения населения страны до 35 миллионов человек к 2030 году.