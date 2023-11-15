ПЕКИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-октябре 2023 года вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР.

Отдельно в октябре 2023 года этот показатель вырос на 4,6% в годовом выражении.

Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в октябре вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в обрабатывающей — на 5,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,5%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

НЕФТЬ И ГАЗ

Китай в январе-октябре 2023 года нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, природного газа — на 6,1%.

Китай в январе-октябре 2023 года добыл 174,05 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 1,7%. Объем переработки нефти за первые десять месяцев года достиг 618,76 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 11,2%.

Отдельно в октябре 2023 года объем добычи нефти в КНР составил 17,33 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,5%), объем переработки в октябре достиг отметки в 63,93 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 9,1%). При этом в октябре Китай нарастил импорт нефти на 13,5% — до 48,97 миллиона тонн, в январе-октябре показатель вырос на 14,4% в годовом выражении — до 473,22 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае в январе-октябре 2023 года составила 189,6 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6,1%. Отдельно в октябре добыча газа в Китае составила 19 миллиардов кубометров, увеличившись в годовом выражении на 2,6%. Импорт газа в октябре увеличился на 15,5% до 8,79 миллиона тонн, за первые десять месяцев года показатель вырос на 8,8%, до 96,51 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля, так, в январе-октябре текущего года рост показателя составил 3,1%, объем производства достиг отметки в 3,83 миллиарда тонн, при этом Китай на 66,8% увеличил импорт угля — до 380 миллионов тонн. Отдельно в октябре в китайских шахтах добыли 390 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 3,8%, импорт в прошлом месяце вырос на 23,3%, составив 35,9 миллиона тонн.

БЕЗРАБОТИЦА

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в октябре 2023 года составил 5%.

"В октябре (2023 года — ред.) уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5%, показатель остался на уровне прошлого месяца", — говорится в докладе ведомства.

В статбюро отметили, что в среднем рабочее время сотрудников предприятий по всей стране в октябре составило 48,7 часа в неделю.

Власти Китая ожидают, что уровень безработицы к концу 2023 года в стране составит около 5,5%, будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

В 2022 году в Китае было создано 12,06 миллиона рабочих мест, что превысило целевой показатель в 11 миллионов. Государственное статистическое бюро КНР по итогам 2022 года не обнародовало точную цифру по безработице за весь год, но учитывая, что средний уровень безработицы за 11 месяцев, согласно опубликованным ранее данным, составил 5,6%, а в декабре – 5,5%, можно сказать, что показатель совпал с официальным прогнозом в 5,5%.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-октябре 2023 года вырос на 6,9%, составив 38,54 триллиона юаней (5,31 триллиона долларов).

Розничные продажи в городах Китая в январе-октябре выросли на 6,8%, составив 33,388 триллиона юаней (4,602 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 5,155 триллиона юаней (710,6 миллиарда долларов), увеличившись на 7,6%.

Отдельно в октябре общий объем розничных продаж достиг отметки в 4,333 триллиона юаней (597,3 миллиарда долларов), рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 7,6%.

Розничные онлайн-продажи в Китае за первые десять месяцев года выросли на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 12,29 триллиона юаней (1,69 триллиона долларов).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2022 года снизился на 0,2%, составив 43,973 триллиона юаней (6,522 триллиона долларов по курсу на январь 2023 года), розничные онлайн-продажи выросли на 4%, достигнув 13,785 триллиона юаней (2,044 триллиона долларов).