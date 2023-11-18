МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Более 70% россиян принимают участие в больших осенних распродажах — "Черная пятница", "Киберпонедельник" и 11.11, причем чаще всего покупки совершают жители крупных городов в возрасте от 18 до 34 лет, подсчитали аналитики сервиса "Авито", данные исследования есть у РИА Новости. В Китае началась онлайн-распродажа по случаю Дня холостяка

"Согласно результатам исследования, 72% россиян принимают участие в больших осенних распродажах, среди которых — "Черная пятница", "Киберпонедельник" и 11.11. Чаще всего покупки в эти даты совершают жители Москвы и городов-миллионников в возрасте от 18 до 34 лет", — говорится в исследовании.

Наибольшая доля опрошенных (40%) готовы потратить в дни распродаж от 1 000 до 5 000 рублей. Чуть меньше респондентов (32%) не против закупиться по акциям на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Траты до 50 000 рублей в рамках нормы для 18% россиян, а более этой суммы в дни распродаж согласны отдать только 3% опрошенных. 7% россиян готовы потратить на распродажах только до 1 000 рублей.

Почти половина респондентов — 47% — покупают в дни акций только в том случае, если им попадаются интересные товары по скидкам, еще четверть специально следят за распродажами. А 28% респондентов не интересуются такими мероприятиями. Из тех, кто совершает покупки на распродажах, треть опрошенных готовятся к акциям заранее: они составляют списки покупок и специально ищут интересные предложения, а остальные совершают покупки спонтанно.

Аналитики отметили, что на осенних распродажах мужчины готовы тратить больше денег, чем женщины, а также они чаще обращают внимание на дорогие брендовые товары. Всего покупки у люксовых брендов в дни крупных распродаж делают 25% россиян, притом что в обычное время они не позволяют себе такие вещи. Чаще всего россияне берут на распродажах одежду и обувь. На втором месте — домашние товары, такие как посуда, постельное белье и прочие. В топ-5 категорий также вошли электроника, косметика и парфюмерия, а также бытовая техника.

"В дни скидок большинство россиян предпочитает онлайн-шопинг. Более половины опрошенных в "Черную пятницу" делают покупки в интернет-магазинах и на онлайн-платформах (51%). 41% опрошенных совмещают онлайн и офлайн-шопинг. Только 8% отметили, что в дни распродаж ходят только в офлайн-магазины", — сказано в исследовании.