МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Подмосковья, сообщает Минобороны. Генерал ВСУ рассказал о плане масштабных атак на регионы России

Инцидент произошел накануне вечером. "19 ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — сообщает ведомство.

В Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина уточняется, что атака с воздуха была отражена в районе Электростали. Аппарат летел по направлению к Москве.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Прошлой ночью над восточной частью Подмосковья также был сбит украинский беспилотник. Как сообщил Собянин, в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка воздушной атаки на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков не было.