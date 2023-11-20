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ПВО перехватила украинский беспилотник над Подмосковьем
Макроэкономика
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Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Подмосковья, сообщает Минобороны. Инцидент произошел накануне вечером. "19 ноября в 23.20 мск пресечена попытка... ПРАЙМ, 20.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, беспилотник, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Подмосковья, сообщает Минобороны.
Инцидент произошел накануне вечером. "19 ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — сообщает ведомство.
В Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина уточняется, что атака с воздуха была отражена в районе Электростали. Аппарат летел по направлению к Москве.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Прошлой ночью над восточной частью Подмосковья также был сбит украинский беспилотник. Как сообщил Собянин, в Богородском городском округе силами ПВО была пресечена попытка воздушной атаки на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков не было.