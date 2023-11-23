МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Доходная часть Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за январь-сентябрь 2023 года была исполнена на 2,353 триллиона рублей, или 75,1% от прогнозируемого объема на год, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения ФОМС за январь-сентябрь текущего года. Счетная палата проверила исполнение бюджета СФР

"Доходная часть бюджета ФОМС за январь – сентябрь 2023 года исполнена в общей сумме 2 353 198,6 млн. рублей (75,1% прогнозируемого годового объема), что на 219 337,4 млн. рублей, или на 10,3 %, больше аналогичного показателя 2022 года (2 133 861,2 млн. рублей)", — говорится в документе.

При этом в общей структуре доходов бюджета ФОМС по итогам третьего квартала 2022 года и третьего квартала 2023 года основная доля приходится на страховые взносы по ОМС: 80,4% (1,716 триллиона рублей) в 2022 году и 86,4% (2,032 триллиона рублей) в 2023 году, отмечают аудиторы.

"За 9 месяцев 2023 года расходы Фонда исполнены в общей сумме 2 368 747,4 миллиона рублей, что составляет 73,6% годового планового объема (3 219 312,1 миллиона рублей), утвержденного Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 468-ФЗ…, что ниже уровня исполнения по расходам за 9 месяцев 2022 года на 4,4 процентного пункта (78,0%)", — добавляют в контрольном ведомстве.

Там также поясняют, что снижение связано с с выделением в 2022 году из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС увеличенного размера субвенции в связи с реализацией правительством антикризисных мер по снятию ограничения с размеров авансирования Фондом медицинских организаций для осуществления опережающей поставки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных материалов.