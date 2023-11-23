МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Доходы в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России, СФР) за 9 месяцев 2023 года составили 8,8 триллиона рублей, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения СФР за январь-сентябрь текущего года. Счетная палата проверила исполнение бюджета ФОМС

"За 9 месяцев 2023 года в бюджет Фонда поступили доходы в объеме 8 810 275,38 млн. рублей, что на 322 493,86 млн. рублей (на 3,8%) больше суммарного объема доходов аналогичного периода 2022 года, поступивших в бюджеты Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС)", — говорится в материалах.

При этом, как отмечают в контрольном ведомстве, годовой прогнозный план по доходам выполнен на 64,3%, что на 12,7 процентного пункта ниже, чем в аналогичном периоде 2022 года. "Снижение уровня исполнения связано с уменьшением поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета", — поясняют аудиторы.

"За январь-сентябрь 2023 года Фондом израсходовано 9 670 077,97 миллиона рублей (71,4% показателя, утвержденного Федеральным законом № 467-ФЗ, и 71% СБР (сводной бюджетной росписи бюджета СФР — ред.)", — сообщили в Счетной палате.

Как добавляют аудиторы, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы выросли на 1,016 триллиона рублей, или на 11,7%, что обусловлено ростом размеров пенсий и социальных пособий в связи с индексацией, а также выполнением Фондом с 2023 года новых полномочий по выплате пособий семьям с детьми.