МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Проект новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, в частности, предусматривающего замену национальной валюты песо на доллар США, может рухнуть, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков. Аналитик объяснил, почему страна не может жить без центробанка и нацвалюты

По его словам, Соединенные Штаты не смогут содержать Аргентину, поскольку у них скоро одно обслуживание собственного 33,4-триллиона госдолга достигнет двух триллионов долларов в год. Израиль, на который также ориентируется Милей, не поможет — ему не до Буэнос-Айреса и Патагонии, добавил Пушков.

"Комедия Хавьера Милея превратится для Аргентины даже не в драму, а в национальную трагедию. США! А потому анархо-радикалистский проект Милея, особенно замена песо на доллар, имеет высокие шансы рухнуть, похоронив весь эксперимент", — подчеркнул сенатор.

Пушков предрек новому аргентинскому лидеру проблемы, если он попытается реализовать свои замыслы.

"Включенная электропила Милея, с которой он разъезжал по Буэнос-Айресу, в этом случае развернется против него самого. И той модели, которую пытаются навязать Аргентине", — указал сенатор.

Что касается "шоковой терапии", которую Милей пообещал аргентинцам, то она, по мнению Пушкова, станет одним из первых шагов, с которого начнется возрастающая оппозиция курсу нового президента.

"Разумеется, Милей может предложить аргентинцам, дабы смягчить последствия такого шока, заняться продажей собственных органов (еще один пункт его программы). Но есть риск, что аргентинцы, поразмыслив, и эту его идею в подавляющем большинстве своем отвергнут", — заключил он.