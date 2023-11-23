ПЕКИН, 23 ноя — ПРАЙМ. Китай считает необходимым для G20 противостоять политизации вопросов развития, Пекин готов вместе со странами "Большой двадцатки" вносить больший вклад в восстановление мировой экономики и глобального развития, заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на онлайн-саммите G20. Си Цзиньпин отметил роль БРИКС в укреплении единства развивающихся стран

"Нынешний путь к восстановлению мировой экономики по-прежнему труден. Как отмечал председатель КНР Си Цзиньпин, все члены "Большой двадцатки" являются мировыми и региональными державами и должны воплощать ответственность крупных держав, а также быть примером", — заявил Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР.

Он указал, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы, придерживаясь первоначального намерения сотрудничества, отвечать на вызовы времени и вместе создавать лучшее будущее для человечества.

"Мы должны продолжать придерживаться приоритета развития, ставить сотрудничество в целях развития на первое место, ускорять реализацию сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики, а также противостоять политизации вопросов развития", — подчеркнул он.

Ли Цян отметил, что необходимо принимать больше прагматичных мер, осуществлять консенсус, достигнутый на саммите G20 в Нью-Дели, и продолжать добиваться конкретных результатов.

"Нам необходимо более тесно координировать действия, возрождать мультилатерализм, продолжать укреплять сотрудничество в области макрополитики и уделять больше внимания озабоченностям развивающихся стран в процессе реформирования Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и других институтов", — указал он.

По его словам, "Китай готов продолжать работать вместе со всеми сторонами, придерживаясь открытости и инклюзивности, чтобы внести больший вклад в восстановление мировой экономики, глобальное развитие и процветание".