МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Число молодых россиян, не готовых терпеть ограничения и неудобства в виде ненормированного рабочего дня, отказа от отдыха и разлуки с семьей ради продвижения по службе, выросло за последние два года, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса SuperJob. Названы регионы России - лидеры по зарплатам

"За два года число опрошенных, не готовых идти на лишения ради высокой должности и зарплаты, выросло: 25% среди поколения Y, 19% — среди Z (в 2021 году было 19% и 12% соответственно)", — заявили аналитики.

В исследовании приняли участие по 500 представителей обоих поколений. Поколение Y, или миллениалы — это люди, рожденные с 1981 по 1996 год. Представители поколения Z родились с 1997 по 2012 год.

Респонденты утверждают, что не видят смысла идти на какие-либо жертвы, когда любимую работу можно с легкостью совместить с любыми другими делами и призывают: "Десять раз подумайте, стоит ли гробить себя во имя работы. Ценности семьи, любви и дружбы отрицать бессмысленно".

В топ-5 сложностей, которые им довелось пройти на пути к карьерным вершинам, руководители чаще всего называли ненормированный день продолжительностью в 1,5-2 раза превышающей нормы рабочего времени (56%), нервное перенапряжение (50%), отказ от отдыха и развлечений (48%), долгую дорогу к месту работы (37%) и частые разлуки с семьей (35%).

Мало кто из представителей поколений Y и Z готов к подобным лишениям. Россияне 27-42 лет (поколение Y) чаще всего демонстрируют готовность к релокации (22%) и ограничению общения с друзьями (21%). Отказ от отдыха и развлечений допускает лишь каждый шестой (17%), ненормированный график работы — каждый седьмой (14%). По 12% говорят, что могли бы ради карьеры какое-то время трудиться на должностях низкой квалификации и терпеть разлуки с семьей.

Россияне 18-26 лет (поколение Z) чаще всего согласны ради карьеры отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях (по 28%). Каждый четвертый мог бы отложить создание семьи и рождение ребенка, 24% — работать в компании с жесткой регламентацией процессов.