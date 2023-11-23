ПЕКИН, 23 ноя — ПРАЙМ. Китай надеется, что цифровая торговля сможет превратиться в новый двигатель общего развития и придаст новый импульс росту мировой экономики, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин. Ли Цян высказался о роли Китая в восстановлении мировой экономики

"В настоящее время глобальная цифровая торговля переживает бурное развитие и уже стала новым ярким аспектом в международной торговле", — сказал Си Цзиньпин, обращении к участникам выставки Global Digital Trade Expo.

Он отметил, что в последние годы Китай присоединился к высоким стандартам международных торгово-экономических правил, создал и усовершенствовал систему управления цифровой торговлей, а также способствовал реформированию, инновациям и развитию цифровой торговли, постоянно предоставлял миру новые возможности.

"Надеюсь, что все стороны в полной мере смогут использовать платформу Global Digital Trade Expo для обсуждения сотрудничества, совместного продвижения развития и совместного использования результатов, а также будут работать вместе, чтобы превратить цифровую торговлю в новый двигатель общего развития и придать новый импульс росту мировой экономики", — подчеркнул китайский лидер.

Выставка Global Digital Trade Expo открылась в четверг в городе Ханчжоу китайской восточной провинции Чжэцзян и продлится до 27 ноября. По данным министерства коммерции КНР, для участия в выставке зарегистрировались 15 тысяч профессиональных закупщиков, 68 международных организаций и бизнес-ассоциаций. Всего на выставочной площади в 100 тысяч квадратных метров будут представлены 800 предприятий.