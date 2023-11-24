МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Государственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, ранее уже объявивший о заморозке бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Минфин ФРГ представит проект допбюджета на 2023 год на следующей неделе

"Государственный "тормоз" цен на электроэнергию и газ не будет продлен до марта 2024 года, а продлится до конца этого года", — заявил Кристиан Линднер в интервью радиостанции Deutschlandfunk в связи с текущей ситуацией с бюджетом, который он же ранее заморозил из-за решения суда, признавшего незаконным перераспределение правительством невостребованных средств прошлых лет.

Министр пояснил, что к 31 декабря этого года экономический и стабилизационный фонды, из которых финансировались меры по удержанию цен, закроют, и выплат из них больше не будет. Линднер также выступил против реформирования механизма удержания цен.

"У государства проблема не с доходами, а с расходами", — заявил министр.

Кроме того, Линднер усомнился в том, что проект государственного бюджета Германии на 2024 год удастся согласовать до конца декабря, однако отметил, что планируются многообещающие реформы.

Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.

Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.