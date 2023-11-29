МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,54% на 27 ноября с 7,28% неделей ранее, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". ВВП России в январе-сентябре вырос на 2,9% в годовом выражении

Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился с 0,4% до 0,44%.

"Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился (до 1,88%): возобновилось удешевление моркови, снизились темпы роста цен на помидоры. На остальные продукты питания рост цен составил 0,26%. Замедлился рост цен на мясо кур, яйца, муку, молочную и масложировую продукцию, ускорилось удешевление сахара", — говорится в сообщении.

В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены практически не изменились. "Рост цен на легковые автомобили замедлился до 0,04%. На электро- и бытовые приборы снижение цен ускорилось (-0,28%). Третью неделю сохраняется умеренный рост цен на строительные материалы (0,04%). Продолжилось снижение цен на бензин (-0,12%), на дизельное топливо рост цен сохранился", — пишут авторы обзора.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы роста цен составили 0,72%. В сегменте туристических услуг инфляция составила 5,5% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы. При этом продолжилось снижение цен на услуги гостиниц. Рост цен на наблюдаемые бытовые услуги замедлился (до 0,34%).

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.