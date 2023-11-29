МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России замедлился в октябре до 5% в годовом выражении после 5,6% в сентябре, в январе-октябре ВВП вырос на 3,2%, говорится в обзоре министерства экономического развития "О текущей ситуации в экономике". ВВП России в январе-сентябре вырос на 2,9% в годовом выражении

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% год к году (в сентябре 5,6% год к году), а уровень двухлетней давности — на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% после 0,5% месяцем ранее. В целом за 10 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,2% год к году, к уровню двухлетней давности на 1,1%", — говорится в документе.

Ранее в среду Росстат сообщил, что экономика России за январь-сентябрь текущего года выросла 2,9% в годовом выражении.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году вырастет на 2,8%. При этом российские власти в последнее время озвучивали более оптимистичные прогнозы и анонсировали рост экономики на 3% или даже выше. В Минэкономразвития отмечали, что основными драйверами экономики выступают обрабатывающие производства, строительство и сельское хозяйство, а также потребительский спрос.

По прогнозу ЦБ, экономика России вырастет в текущем году на 2,2-2,7%, в 2024 — на 0,5-1,5%.