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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231130/842411959.html
Опрос показал, когда работодатели хотят узнавать об увольнении сотрудников
Макроэкономика
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Более 70% российских работодателей хотят узнавать о грядущем увольнении сотрудников не в момент подачи заявления, а заранее — минимум за месяц, рассказали РИА Новости аналитики... ПРАЙМ, 30.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Более 70% российских работодателей хотят узнавать о грядущем увольнении сотрудников не в момент подачи заявления, а заранее — минимум за месяц, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
"Наниматели против быстрых увольнений: 72% работодателей хотят узнать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному желанию. В подавляющем большинстве случаев назывался срок от месяца", — говорится в исследовании.
Большинству компаний нужно не меньше месяца для того, чтобы принять дела уходящего сотрудника, а также найти ему замену. При этом для того, чтобы найти замену работникам, занимающим руководящие позиции, нужно больше времени — респонденты называли срок от 1,5 месяцев и более.
"Ситуация вполне объяснимая в условиях кадрового голода: 85% работодателей испытывают дефицит персонала. Самые сложные в подборе позиции на рынке труда сегодня — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры", — объяснили аналитики.