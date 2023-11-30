МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Более 70% российских работодателей хотят узнавать о грядущем увольнении сотрудников не в момент подачи заявления, а заранее — минимум за месяц, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. Названы регионы России - лидеры по зарплатам

"Наниматели против быстрых увольнений: 72% работодателей хотят узнать о решении сотрудника покинуть компанию заранее, а не в момент подачи им заявления по собственному желанию. В подавляющем большинстве случаев назывался срок от месяца", — говорится в исследовании.

Большинству компаний нужно не меньше месяца для того, чтобы принять дела уходящего сотрудника, а также найти ему замену. При этом для того, чтобы найти замену работникам, занимающим руководящие позиции, нужно больше времени — респонденты называли срок от 1,5 месяцев и более.

"Ситуация вполне объяснимая в условиях кадрового голода: 85% работодателей испытывают дефицит персонала. Самые сложные в подборе позиции на рынке труда сегодня — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры", — объяснили аналитики.