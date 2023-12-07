ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. США потеряли связь с реальностью, когда рассуждают о вероятности прямого столкновения российских и американских ВС, такая риторика недопустима для ядерной державы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Посол Антонов заявил о вреде санкций США для американского бизнеса

Ранее президент Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине.

"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", — подчеркнул дипломат, комментируя заявление главы Белого дома.

По словам посла, в попытке "подлить масла" в огонь украинской войны "по доверенности" Соединенные Штаты "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран". "Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — указывается в заявлении.

Антонов отметил, что США и их "ненасытный ВПК" являются прямыми бенефициары кровопролития на Украине. Подтверждение этому — очередной пакет американской помощи для "обезумевших неонацистов в Киеве".

"Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?" — подчеркнул российский посол.