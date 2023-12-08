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https://1prime.ru/macroeconomics/20231208/842501628.html
"Ледяная война" продолжается. Пушков указал на упрямство Запада
Макроэкономика
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В политике Запада по отношению к России изменений нет, несмотря на некоторые подвижки в общественном мнении, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя... ПРАЙМ, 08.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, алексей пушков, великобритания, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В политике Запада по отношению к России изменений нет, несмотря на некоторые подвижки в общественном мнении, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о расширении Британией антироссийских санкций.
"Если в настроениях обществ, экспертов и части политических кругов стран Запада в том, что касается оценки перспектив военного конфликта и военной поддержки Украины, кое-что меняется, то в политике Запада пока не меняется ничего", — написал он.
Сенатор констатировал, что ведущие страны Запада продолжают вести политическую, экономическую и финансовую войну против России, не отказываясь и от военной составляющей в виде поставок вооружений на Украину.
"О переломе в политике Запада в отношении России пока речи нет. "Ледяная война" продолжается", — заключил Пушков.