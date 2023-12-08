МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В политике Запада по отношению к России изменений нет, несмотря на некоторые подвижки в общественном мнении, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя новость о расширении Британией антироссийских санкций. СМИ узнали, на какие страны давит Запад из-за санкций против России

"Если в настроениях обществ, экспертов и части политических кругов стран Запада в том, что касается оценки перспектив военного конфликта и военной поддержки Украины, кое-что меняется, то в политике Запада пока не меняется ничего", — написал он.

Сенатор констатировал, что ведущие страны Запада продолжают вести политическую, экономическую и финансовую войну против России, не отказываясь и от военной составляющей в виде поставок вооружений на Украину.

"О переломе в политике Запада в отношении России пока речи нет. "Ледяная война" продолжается", — заключил Пушков.