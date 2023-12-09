МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. США в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Эрдоган обвинил Запад в подливании масла в огонь конфликта в секторе Газа

Документ был внесен представителем ОАЭ, его соавторами стали 97 стран-членов ООН. За него высказались 13 членов СБ ООН. Против были Соединенные Штаты. Великобритания воздержалась.

В проекте говорилось, что Совбез "требует немедленного гуманитарного прекращения огня". Также там содержалось требование Совета Безопасности немедленно и без предусловий освободить всех заложников, а также обеспечить гуманитарный доступ.

Согласно проекту, Совбез повторяет требование ко всем сторонам исполнять обязательства в рамках международного права, в частности в том, что касается защиты гражданских лиц.

Также в документе выражалась "глубокая обеспокоенность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения".

По словам представителя США, документ был заблокирован, так как он не осуждает палестинское движение ХАМАС и не отражает право Израиля на самооборону.

В свою очередь, представитель Китая призвал Израиль прекратить коллективное наказание населения сектора Газа.

Как заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский, это один из самых черных в истории Ближнего Востока, вынесен смертный приговор тысячам человек.

По его словам, Россия ожидает от генсека ООН Антониу Гутерреша в скорейшие сроки предложений о наблюдении за исполнением резолюции о гуманитарных паузах в Газе.

США не в первый раз блокируют резолюцию, препятствующую осуществлению военных планов Израиля в Газе. Ранее, 18 октября, Вашингтон заблокировал проект резолюции Бразилии. Тот документ в числе прочего призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Штаты тогда объяснили решение тем, что проект не упоминал о праве Израиля на самооборону.

ОАЭ свой проект резолюции распространили в среду, после того как Гутерреш призвал СБ не допустить гуманитарной катастрофы в Газе, а также призвал объявить прекращение огня.

Генсек направил письмо председателю СБ в исполнении статьи 99 Устава ООН. Она гласит: "Генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности". Как пояснял официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, Гутерреш воспользовался этой статьей впервые.