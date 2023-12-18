МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года, говорится в указе президента. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть

"Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"… изменение, заменив в пункте 9 слова "до 31 декабря 2023 года включительно" словами "до 30 июня 2024 года включительно" — говорится в документе.