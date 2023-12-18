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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231218/842602345.html
Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть
Макроэкономика
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Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года, говорится в указе президента. "Внести в указ... ПРАЙМ, 18.12.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, потолок цен на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года, говорится в указе президента.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"… изменение, заменив в пункте 9 слова "до 31 декабря 2023 года включительно" словами "до 30 июня 2024 года включительно" — говорится в документе.