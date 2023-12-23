2023-12-23T00:08:00+03:00
2023-12-23T01:35:29+03:00
2023-12-23T00:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231223/842650064.html
Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом. Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы... ПРАЙМ, 23.12.2023
макроэкономика, впк, экономика, новости, сша, джо байден, оборонный бюджет
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/60/841256092.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/60/841256092.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/60/841256091.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/60/841256091.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/60/841256079.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/60/841256079.jpg
https://1prime.ru/global/20231222/842648664.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 23 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.
Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб.
На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в конгрессе.