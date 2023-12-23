ВАШИНГТОН, 23 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом. Байден расширил правовые основания для введения санкций против России

Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, госдепартамента и разведывательных служб.

На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в конгрессе.