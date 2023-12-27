МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ допускает расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены нефти, но не готов его обнулить и "сидеть без копейки в запасе", заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году

Он напомнил, что пополнение ФНБ, согласно бюджетному правилу, возможно при цене нефти марки Urals выше 60 долларов за баррель. По словам министра, цена в 70 долларов является оптимистичной. Однако "если не будет пополнения (ФНБ — ред.), если не будет 70 и будет 60, значит, не будет никакого пополнения, значит, у нас ФНБ не пополняется".

"Нам надо пройти следующий год, значит в следующем году из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет — будем брать из ФНБ… Мы говорили, что общая ликвидная часть там 4,7 триллиона (составит на конец 2023 года — ред.), часть из них предусмотрена под проекты. Но если совсем будет, что называется, ситуация негативная, по ценам на энергоресурсы, будем использовать ФНБ", — добавил Силуанов.

"А если увидим, что этот остаток будет снижаться, значит, будут другие меры по балансировке. Мы тоже не заинтересованы в том, чтобы обнулить ФНБ и сидеть без копейки в запасе", — также отметил он.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, объем ФНБ на начало 2024 года оценивается в 12,178 триллиона рублей, в 2025 году — 11,191 триллиона, в 2026 году — 13,003 триллиона. Пополнение фонда в 2023 году запланировано на уровне 1,088 триллиона рублей, в 2024 году — 333,8 миллиарда, в 2025 году — 1,821 триллиона, в 2026 году — 1,836 триллиона рублей.

При этом в 2024 году средства ФНБ будут использованы на цели обеспечения сбалансированности федерального бюджета в объеме 1,3 триллиона рублей, создавая условия для перехода с 2025 года к бездефицитному бюджету на первичном уровне.