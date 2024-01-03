МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин изменил порядок обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и доработанный порядок выплат по российским еврооблигациям. Россия выполняет все соцобязательства в полном объеме, заявил Путин

"На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа "С", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры", — соответствующий пункт дополнит указ от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

"На денежные средства, учитываемые на счете типа "И", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры", — такой пункт дополнит указ от 9 сентября 2023 года о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в госбумагах, номинированных в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным бумагам.

Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по российским еврооблигациям 9 сентября 2023 года.

Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.