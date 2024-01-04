БЕРЛИН, 4 янв — ПРАЙМ. Правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы, заявил представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт на фоне прошедших по всей стране протестов представителей сельского хозяйства. Польские фермеры назвали условие разблокировки границы с Украиной

"Отмена налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо не будет осуществлена одномоментно. Вместо этого льготы будут сокращены постепенно, чтобы дать имеющим к этому отношение компаниям больше времени для адаптации", — сообщил Хебештрайт в заявлении, опубликованном на сайте кабмина.

Так, в текущем году субсидии будут сокращены на 40, а в 2025 и 2026 на оставшиеся 60%.

Также спикер правительства пояснил, что вопреки изначальным планам, льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства не будут отменены.

В декабре Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение на транспортные средства, применяемые в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.

После оглашения данных планов, по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал также недельную забастовку с 8 января.