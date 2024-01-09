МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Швеции, видимо, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой, о чем свидетельствуют призывы готовиться к войне, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Россия поставила под сомнение военную стратегию Запада, констатирует NI

Он напомнил, что "вслед за военачальниками Чехии и Голландии еще один такой же — министр гражданской обороны Швеции призвал граждан быть готовыми к войне".

"К нему присоединился главком ВС Швеции Микаэль Бюден. Тоже рвется перейти "от слов к действиям". Прямо руки чешутся", — отметил Пушков.

По словам сенатора, Швеция — одна из первых стран в Европе по уровню "антироссийской паранойи". "Много лет там ловят русские подлодки, причем для некоторых это стало главным занятием в жизни. Долгие годы рассказывают, как Россия якобы "готовится захватит Гетеборг", и прочую белиберду", — отметил Пушков.

Он предположил, что таким способом пытаются придать Швеции геополитическую важность, которой у нее нет.

"Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне", — заметил сенатор.