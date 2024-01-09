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Шведы не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой, заявил Пушков
Макроэкономика
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В Швеции, видимо, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой, о чем свидетельствуют призывы готовиться к войне, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей... ПРАЙМ, 09.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, швеция, алексей пушков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В Швеции, видимо, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой, о чем свидетельствуют призывы готовиться к войне, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что "вслед за военачальниками Чехии и Голландии еще один такой же — министр гражданской обороны Швеции призвал граждан быть готовыми к войне".
"К нему присоединился главком ВС Швеции Микаэль Бюден. Тоже рвется перейти "от слов к действиям". Прямо руки чешутся", — отметил Пушков.
По словам сенатора, Швеция — одна из первых стран в Европе по уровню "антироссийской паранойи". "Много лет там ловят русские подлодки, причем для некоторых это стало главным занятием в жизни. Долгие годы рассказывают, как Россия якобы "готовится захватит Гетеборг", и прочую белиберду", — отметил Пушков.
Он предположил, что таким способом пытаются придать Швеции геополитическую важность, которой у нее нет.
"Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне", — заметил сенатор.