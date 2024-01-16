МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российские работодатели стали чаще искать сотрудников с частичной занятостью — число вакансий с такими условиями работы выросло на 63% за год, сообщили РИА Новости в сервисе "Зарплата.ру" на основе собственных данных.

"На текущий момент количество вакансий с неполной занятостью увеличилось за год на 63%", — сказано в исследовании.

К услугам "временного персонала" в основном обращаются компании в сферах услуг, ритейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания. Наибольшим спросом пользуются курьеры, водители, упаковщики, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, операторы колл-центра, официанты, бармены, бариста, учителя, кладовщики, уборщицы, врачи, повара, пекари, кондитеры, специалисты технической поддержки, грузчики, мерчендайзеры, разнорабочие, кассиры-операционисты, администраторы.

Аналитики отметили, что в топ наиболее популярных специалистов, которых работодатели приглашают на работу с частичной занятостью, попали и высококвалифицированные работники, а не только персонал без опыта работы и с низким порогом входа в профессиональную сферу.

"Острый дефицит кадров требует от работодателей использования максимального количества инструментов в найме. На текущий момент привлечение сотрудников на неполный рабочий день стало одним из развивающихся трендов. Если ритейлеры давно и активно практикуют найм временных работников (кассиров, грузчиков, складских работников и других), то работодатели, которым требуются офисные сотрудники, работники сферы услуг, персонал на производство, для сервисного обслуживания, пришли к использованию этого инструмента вынужденно", — прокомментировал руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.

Он также отметил, что затраты на найм сотрудников в штат зачастую гораздо выше, чем расходы на персонал с частичной занятостью. Однако среди "временных сотрудников" есть постоянная текучка, поэтому удержание и конкуренция за эти кадры требует финансовой мотивации. "Важно, чтобы работодатель делал предложения не ниже рынка", — добавил аналитик.