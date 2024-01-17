МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Обсуждаемая на Всемирном экономическом форуме в Давосе гипотетическая "болезнь X", смертность от которой в 20 раз превысит смертность от COVID-19, может быть инструментом "глобалистской элиты", стремящейся пресечь активность масс, которые лишатся работы из-за развития искусственного интеллекта — такое предположение выдвинул в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Роспотребнадзор прокомментировал заявления о "болезни Х"

По его словам, внедрение ИИ на Западе с неизбежностью приведет к появлению "лишней части человечества". "Этого даже не скрывают, и с этим западные элиты не намерены бороться: 40 процентов занятых будут сокращены за ненадобностью — это просто статистика, о чем бесстрастно сообщает МВФ. А вот дальше вступает в дело социология: что они будут делать и что с ними делать?" — отметил он.

Как подчеркнул сенатор, объективно для этих людей, оказавшихся лишними, ИИ является "страшным врагом", равно как и "западные элиты, заменившие этих людей на бездушный интеллект". То есть создаются условия для массового протеста и даже восстания людей против машин и стоящих за ними правящих элит, что можно назвать "антиутопией в действии", указал Пушков.

По этой причине глобалистской элите необходимо "лишнее человечество" социально нейтрализовать, поставив под жесткий контроль, а как и через какие инструменты — это уже несколько лет обсуждается в Давосе, подчеркнул сенатор.

"Так что "эпидемия Х", скорее всего, искусственно созданная, это не пугалка, а один из таких инструментов. С тем лишь недостатком, что он способен поразить не только ненужную коллективному Швабу/Гейтсу часть человечества, но и самих авторов этого замысла. Или у них уже есть антидоты?" — заключил Пушков.