МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В разговорах с коллегами не следует поднимать некоторые темы, это может навредить карьере и стать причиной увольнения, такой совет дала в эфире радио Sputnik HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова. Правительство продлило меры поддержки на рынке труда

По ее словам, личные переживания лучше оставлять при себе и рассказывать близким людям.

Так, не стоит делиться порочащей кого-то информацией и обсуждать в негативном ключе предыдущего работодателя, партнеров или коллег.

Лучше демонстрировать осведомленность этичными способами, например, рассказывая о своем вкладе в развитие других организаций и чему там научились.

Нельзя обсуждать в коллективе действия, слова и моральный облик руководителя, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

На работе лучше обсуждать идеи, задачи, цели и реальные действия, а не людей, чтобы сохранить свою деловую репутацию, подчеркнула эксперт.