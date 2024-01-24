2024-01-24T04:39:53+03:00
2024-01-24T04:39:53+03:00
2024-01-24T04:39:53+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240124/842874378.html
Россиянам рассказали, как не испортить репутацию при общении с коллегами
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В разговорах с коллегами не следует поднимать некоторые темы, это может навредить карьере и стать причиной увольнения, такой совет дала в эфире радио Sputnik HR-эксперт, директор... ПРАЙМ, 24.01.2024
макроэкономика, экономика, новости, работа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В разговорах с коллегами не следует поднимать некоторые темы, это может навредить карьере и стать причиной увольнения, такой совет дала в эфире радио Sputnik HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова.
По ее словам, личные переживания лучше оставлять при себе и рассказывать близким людям.
Так, не стоит делиться порочащей кого-то информацией и обсуждать в негативном ключе предыдущего работодателя, партнеров или коллег.
Лучше демонстрировать осведомленность этичными способами, например, рассказывая о своем вкладе в развитие других организаций и чему там научились.
Нельзя обсуждать в коллективе действия, слова и моральный облик руководителя, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.
На работе лучше обсуждать идеи, задачи, цели и реальные действия, а не людей, чтобы сохранить свою деловую репутацию, подчеркнула эксперт.