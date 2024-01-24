МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 22 января замедлилась до 7,28% с 7,4% на 15 января, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 16 по 22 января 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,07%, год к году — до 7,28%", — говорится в обзоре.

Как говорится в документе, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,11%. В документе отмечается, что темпы роста цен на плодоовощную продукцию замедлились до 0,87% с 1,64% на прошлой неделе. На остальные продукты питания цены снизились на 0,04%.

"В сегменте непродовольственных товаров околонулевой рост цен (0,02%). Цены на легковые автомобили не изменились. Возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (-0,3%), строительные материалы подешевели на 0,02%, замедлился рост цен на одежду (0,19%) и обувь (0,03%)", — пишет министерство.

Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг, рост цен составил 0,12%.

По итогам текущего года Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 4,5% с 7,42% в 2023 году.