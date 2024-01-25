МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Внешний долг России в октябре-декабре прошлого года вырос впервые за шесть кварталов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгения Миронюка, это произошло из-за валютной переоценки.

Так, по данным регулятора, российский внешний долг в четвертом квартале увеличился на 1,3%, или на 4,3 миллиарда долларов, — до 326,6 миллиарда долларов. Это стало первым приростом со второго квартала 2022 года.

Рост произошел по всем трем компонентам. Так, внешний госдолг вырос на 2,9%, до 32,7 миллиарда долларов. Обязательства реального сектора экономики перед нерезидентами увеличились на 1,4% — до 199,4 миллиарда долларов. Меньше всего вырос внешний долг банковского сектора — лишь на 0,7%, до 94,4 миллиарда долларов.

"Можно предположить, что основной вклад внесла валютная переоценка. Так, доллар ослабел к рублю, также доллар в течение четвертого квартала снизился по отношению к евро более чем на 4% и к юаню на 3%. Наличие внешних обязательств в этих валютах увеличили долг в долларовом выражении", — считает Миронюк.

Индекс доллара показывает стоимость американской валюты в сравнении с шестью другими (евро, йена, фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Чем сильнее доллар относительно них, тем выше индекс. За четвертый квартал он сократился на 5,38 пункта — до 100,44 по итогам прошлого года.