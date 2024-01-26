МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Каждая вторая российская компания ввела удаленный или гибридный формат работы в 2023 году, а одним из популярных механизмов привлечения кадров стал наем соискателей из других городов, говорится в исследовании компании-разработчика HRTech-решений "Поток", которое есть в распоряжении РИА Новости. В Госдуме хотят законодательно закрепить дистанционную работу при болезни

"Привлечение кадров из других городов и регионов стало одним из популярных механизмов в 2023 году, так указали 52% опрошенных. Однако также было выяснено, что работа над комфортными условиями для сотрудников остается не менее важной. 48% работодателей внесли изменения в рабочий режим, перейдя на гибридные или удаленные форматы работы, а 50% реализуют специальные программы адаптации для новых сотрудников", — выяснили специалисты, опросив компании по поводу того, какие механизмы они применяют для привлечения кадров и повышения мотивации сотрудников (предлагался множественный вариант выбора).

Одновременно около 70% респондентов считают, что основным инструментом привлечения и удержания сотрудников являются финансовые рычаги — например, повышение зарплаты, выплата премий. Треть респондентов отмечают значимость расширения соцпакета, в том числе улучшение медицинской страховки и компенсаций прочих расходов.

Отдельно специалисты опросили компании касательно экспресс-найма. Так, каждая десятая компания активно использует практику трудоустройства за один день, еще 21% респондентов прибегают к экспресс-найму в редких случаях. Остальные опрошенные не сталкивались с таким форматом трудоустройства. Чаще всего этот инструмент используют представители малого бизнеса.

"В условиях кадрового голода, который ощутила Россия в предыдущем году, важным фактором становится мотивация сотрудников оставаться на своих рабочих местах в 2024 году. Они все больше осознают свою ценность для компании и, в результате, проявляют склонность искать других работодателей, способных больше оценить их квалификацию и предложить более выгодные условия труда. Главная задача для компаний в 2024 году — привлечь и удержать сотрудников на их позициях", — отметили в компании "Поток".