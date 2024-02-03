БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев — ПРАЙМ. Проект "сводного закона" президента Аргентины Хавьера Милея с пакетом реформ, одобренным в палате депутатов, лишился содержания в ходе переговоров, которые правящая партия провела с оппозиционными блоками для его утверждения, заявил РИА Новости аргентинский депутат Сантьяго Кафьеро, возглавлявший МИД в предыдущем правительстве. Власти Аргентины сократили список подлежащих приватизации госкомпаний

"То, что осталось от закона, — это пустая оболочка, потому что от первоначальной инициативы там очень мало", — сказал депутат оппозиционного альянса Unión por la Patria.

Депутаты аргентинского конгресса в пятницу после трехдневного обсуждения поддержали в целом 144 голосами за при 109 против пакет законопроектов, предложенный Милеем, исключив из него значительное число положений для дальнейшего обсуждения и голосования. Следующая сессия назначена на ближайший вторник. По словам Кафьеро, из 600 статей, изначально содержавшихся в проекте, осталось меньше половины.

В утвержденном тексте президенту Хавьеру Милею, как утверждает собеседник агентства, "остаются только делегированные полномочия", что позволит ему принимать законы вместо конгресса в пяти областях, объявленных чрезвычайными на срок до двух лет: административной, экономической, финансовой, тарифной и энергетической.

Законопроект, принятый с существенными сокращениями, тем не менее повлечет "дерегулирование экономики и возможность того, что правительство может влезть в долги, не проводя это через конгресс", добавил Кафьеро.

Под возможную приватизацию, согласно принятому тексту, попадут 27 из изначально заявленных 41 госкомпаний, включая Aerolíneas Argentinas, водопроводную компанию AySA, Почту Аргентины, железнодорожную компанию, информационное агентство Télam и Общественное телевидение. Вместе с инициативами правящей партии по отмене финансирования культуры и ликвидации Национального института по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом, Национального института театра и Национального фонда искусств, а также других государственных учреждений, это продолжает вызывать отторжение у ряда депутатов и губернаторов.

Постановления, которые сохранились в принятом пакете реформ, также предусматривают послабления экологического законодательства в вопросе защиты лесов, ледников и территориой. Изменения коснутся сфер инфраструктуры, транспорта, образования, производства, энергетики и углеводородов.

После голосования по отдельным статьям законопроекта, которое начнется во вторник, он будет направлен в сенат для окончательного утверждения.