МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Затея Белого дома о выделении помощи Украине в ее нынешнем виде обречена на провал из-за позиции республиканцев, нашедших слабое место демократов и нацеленных на победу на предстоящих выборах президента, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Плана Б" в вопросе помощи Украине нет, заявил Салливан

Он напомнил, что накануне провалился в сенате ключевой законопроект, который продавливала через конгресс администрация Джо Байдена. Он предусматривал выделение поддержки Украины в увязке с помощью Израилю, Тайваню и финансированием укрепления южной границы США. Документ набрал лишь 48 голосов при необходимых 60.

Как пояснил Пушков, причина в том, что за него не стали голосовать республиканцы — они настаивают на раздельном голосовании законопроектов по каждому из этих вопросов.

"Суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа, чтобы показать свою силу и слабость нынешнего Белого дома", — отметил сенатор.

В этой ситуации затея администрации Байдена с выделением 61 миллиардов долларов для Украины — во всяком случае в ее нынешнем виде — выглядит обреченной, заключил Пушков.

Согласно внесенному законопроекту, финансирование Украины, Израиля и охраны американских границ увязывался в один пакет. При этом из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда.