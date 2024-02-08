МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Отказ от членства в Евразийском экономическом союзе был бы невыгоден для Армении, это противоречит ее интересам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин. Страны ЕАЭС осознают "бесполезность" Запада, заявил Оверчук

С 1 января председательство в ЕАЭС перешло от России к Армении. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, республика продолжает развивать взаимодействие в рамках экономического сотрудничества именно в этом контексте, "стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции".

По словам Панкина, сотрудничество в рамках ЕАЭС является результативным для Армении, страна за последние несколько лет стала лидером в рамках союза по таким показателям, как рост ВВП, инвестиции в основной капитал, объем выполненных строительных работ и т.д.

"Все это во многом стало возможным благодаря единому рынку в рамках союза, свободе перемещения трудовых ресурсов, простоте процедуры открытия предприятий, льготным условиям поставок энергоносителей и так далее. Таким образом, с экономической точки зрения, Еревану членство в союзе, безусловно, выгодно, и отказ от него, на наш взгляд, противоречил бы интересам страны", – сказал дипломат.

"Озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты созвучны нашим подходам в области интеграционного строительства. Настроены на продуктивное сотрудничество", — добавил он.

В начале февраля Пашинян, выступая на заседании Евразийского межправсовета, заявил, что в 2023 году товарооборот Армении со странами ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% и составил порядка 7,8 миллиарда долларов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.