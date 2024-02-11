МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Express подтвердил, что на руководство страны со стороны властей Евросоюза оказывалось давление с целью заставить не блокировать пакет помощи Украине. Сийярто рассказал, какие санкции из нового пакета не поддержит Будапешт

Незадолго до утверждения соглашения о дальнейшей финансовой помощи ЕС Украине газета Financial Times сообщила об утечке документа, из которого следовало, ЕС шантажирует Венгрию. Если Будапешт продолжит блокировать платежи Киеву, против венгерской экономики будут приняты масштабные меры. Представители Брюсселя немедленно опровергли это заявление.

Тем не менее, как заявил Балаж Орбан, это соответствует действительности — когда главы государств и правительств ЕС разговаривали с премьер-министром Орбаном по телефону, они открыто сообщили ему именно об этой угрозе.

В итоге Венгрия не стала блокировать соглашение, но смогла настоять на поправках, затрудняющих бесконтрольное выделение средств Киеву.

По словам советника, Будапешт настаивал на введении по меньшей мере механизмов контроля выделяемых средств. "Первоначальное предложение было: дайте Украине деньги, и пусть они делают с ними что хотят, нам не важно, что происходит с деньгами. Я думаю, что ЕС, который предоставляет безоговорочную финансовую помощь стране, не входящей в ЕС, не воспринимает себя всерьез. Мы победили: теперь есть механизм контроля. Так мы получим информацию о том, что происходит с деньгами, и сможем говорить об этом каждый год", — объяснил Балаж Орбан.

Он рассказал, что премьер-министру звонили ведущие политики и оказывали давление, но изначальный подход был отвергнут. "Это противоречит основной идее ЕС. Это де-факто политическое изнасилование. Мы также очень четко выразились и дали понять, что не боимся. Мы считаем, что венгерская экономика достаточно сильна", — подчеркнул советник.

"Проблема была не в том, что средства поступали в Украину. Проблема была в том, что они хотели оформить помощь ЕС Киеву через общий бюджет. Мы сказали: мы готовы поддержать Украину, но не через изменении бюджета. Если так, то нам придется заранее согласовать условия", — сказал Балаж Орбан.