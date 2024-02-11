2024-02-11T07:35:34+03:00
2024-02-11T07:35:34+03:00
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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240211/843038514.html
Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам
Макроэкономика
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Соединенным Штатам нужно перестать на безвозмездной основе давать деньги зарубежным странам и перевести всю такую помощь в формат займов, заявил бывший президент Дональд Трамп,... ПРАЙМ, 11.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, дональд трамп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Соединенным Штатам нужно перестать на безвозмездной основе давать деньги зарубежным странам и перевести всю такую помощь в формат займов, заявил бывший президент Дональд Трамп, вновь претендующий на этот пост.
Предложение было высказано в соцсетях на фоне обсуждения в сенате конгресса проекта закона об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.
"Отныне и впредь – ты слышишь меня, сенат? – никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа – не безвозмездно. Заем может быть на чрезвычайно льготных условиях — без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заем", — отметил Трамп.
По его словам, США должны иметь возможность требовать возврата средств, если получившее их государство начнет проводить антиамериканскую политику либо неожиданно разбогатеет.
"Нам никогда больше не следует раздавать деньги без надежды на их возврат или без сопроводительных условий. США не должны больше быть глупыми", — указал Трамп.