МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с постом информационного канала Wall Street Silver в соцсети Х, где утверждалось, что украинский конфликт зашел в тупик. Илон Маск оценил эффективность мер поддержки Украины

Как отмечалось в сообщении, единственным препятствием для начала мирных переговоров является продолжающееся финансирование украинских властей со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

"Правильно", — написал Маск.

Также он согласился с мнением, что Россия лишь желает оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины, а у ВСУ недостаточно людских ресурсов, чтобы их "вернуть".

Ранее Маск отметил, что президент России Владимир Путин "ни при каких условиях" не проиграет в конфликте на Украине. Это мнение было высказано 11 февраля на форуме X Spaces, который является частью его социальной медиаплатформы Х. В ходе дискуссии старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон отметил, что те, кто ожидают победы на Украине "живут в мире фантазий". "Эти расходы не помогут Украине. Затягивание конфликта не поможет Украине", — указал Маск.

Конгресс и Белый дом безуспешно пытаются согласовать выделение нового пакета помощи Украине и Израилю в в увязке с решением пограничного вопроса. Республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на поддержку Украины, Израиля и для нормализации ситуации на границе с Мексикой. После этого начались обсуждения нового законопроекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня без выделения средств на границу. В обоих законопроектах предусматривается помощь Киеву в размере около 60 миллиардов долларов.