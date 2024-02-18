МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, говоря о финансировании ВСУ, перепутал Украину и НАТО, пишет Fox News. Захарова отметила, что главной темой в США стало здоровье Байдена

"Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому пришло время убедиться, что конгресс вернулся к работе и принял закон о финансировании НАТО", — отметил он.

Национальный комитет республиканской партии, комментируя это заявление в соцсети X, указал, что Украина не входит в НАТО, равно как и Израиль с Тайванем.

Сенат на этой неделе принял голосами представителей республиканцев и демократов законопроект, согласно которому трем союзникам будет выделено 95,3 миллиарда долларов на финансирование оборонных целей, но палата представителей сейчас находится на двухнедельном перерыве, а спикер Майк Джонсон заявил, что палата не будет "торопиться" принять документ.

Психическое состояние 81-летнего президента находится под пристальным вниманием после того, как в докладе специального прокурора Роберта Гура на прошлой неделе о ненадлежащем обращении с секретными документами говорится, что у него "плохая память".

Байден, печально известный своими оговорками, на прошлой неделе также перепутал президентов Мексики и Египта.