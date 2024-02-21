ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США озабочено возросшей закредитованностью населения и просрочками по кредитам, видя в этом угрозу для уровня потребления в экономике, говорится в опубликованном отчете по итогам последнего заседания регулятора. ФРС не видит альтернатив доллару и считает, что санкции США его не ослабят

"Ряд участников обратили внимание на признаки того, что финансы домохозяйств, особенно тех, которые относятся к категориям с низким и средним уровнем дохода, все больше оказываются под давлением, что рассматривается как риск ухудшения перспектив в уровне потребления", — указано в распространенном документе.

Подчеркивается, что в руководстве ФРС указали на более широкое использование остатков на кредитных картах, сервисов предоставления кредитов при покупках, а также на рост просрочек по некоторым видам потребительских займов.

В начале февраля федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о том, что задолженность американских домохозяйств по итогам 2023 года достигла нового исторического рекорда в 17,5 триллионов долларов, свидетельствуют данные.

При этом долги по кредитным картам выросли на 50 миллиардов долларов до 1,13 триллиона, ипотечные обязательства — на 112 миллиарда долларов до 12,25 триллиона, а долги по автокредитам повысились на 12 миллиардов долларов до 1,61 триллиона.