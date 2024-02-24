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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843157515.html
Лидеры стран G7 раскрыли дальнейшие меры против России
Макроэкономика
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Страны G7 продолжат принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита. "Мы продолжим оказывать... ПРАЙМ, 24.02.2024
нефть, энергетика, макроэкономика, экономика, новости, европа, меры против россии, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Страны G7 продолжат принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита.
"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров… предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть", — говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7.
"Семерка" также ответит на нарушения ценового потолка на нефть, в том числе путем введения дополнительных санкций.
"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики, препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам. Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлов", — сообщили лидеры "Семерки".
G7 ПРОДОЛЖИТ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПРОТИВ ТРЕТЬИХ СТРАН, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РФ В КОНФЛИКТЕ НА УКРАИНЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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