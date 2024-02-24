МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Страны G7 продолжат принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита. Лидеры стран G7 рассказали о судьбе российских активов

"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров… предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть", — говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7.

"Семерка" также ответит на нарушения ценового потолка на нефть, в том числе путем введения дополнительных санкций.

"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики, препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам. Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлов", — сообщили лидеры "Семерки".



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