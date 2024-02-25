РОК-ХИЛЛ (Южная Каролина, США), 25 фев — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на на республиканских праймериз в Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с результатом с 59,7%, передает CNN. Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну

У единственной соперницы Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли, которая была в штате губернатором, по данным телеканала, 39,7%.

У Fox News по итогам обработки 49% бюллетеней аналогичные показатели.

"Сегодня у нас было около 600 человек. Это много, и 30% из них были зарегистрированными избирателями. Это хорошая явка, несмотря на то, что сегодня суббота", — сообщил РИА Новости один из работников избирательного участка города Чарльстон.

Избиратель по имени Джо сообщил агентству, что желает победы Трампу. "Надеюсь, мы уничтожим демократов", — подчеркнул он.

За республиканскую номинацию в Южной Каролине борются Трамп и Хейли. Лидером считают Трампа, который получил большинство голосов на предыдущих первичных мероприятиях в других штатах, что заставило остальных его оппонентов выйти из гонки. Хейли заявила, что продолжит борьбу, даже если проиграет.