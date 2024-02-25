МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Некоторые союзники США считают вводимые из-за связи с РФ вторичные санкции превышением полномочий со стороны Вашингтона, сообщает газета Politico. G7 продолжат вводить меры против стран, поддерживающих Россию

Отмечается, что вторичные санкции позволяют США наказывать зарубежные компании за ведение дел с попавшими под санкции российскими компаниями. В качестве примера издание напоминает, что в декабре прошлого года президент США Джо Байден выпустил указ, в соответствии с которым зарубежные банки могут терять доступ к финансовой системе США, если ведут дела с военно-промышленным комплексом России.

"Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", — пишет издание.

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.