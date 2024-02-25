МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Страны Запада должны смелее подходить к конфискации российских активов, которые они заморозили после начала СВО в 2022 году, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в статье для Sunday Times. Лидеры стран G7 рассказали о судьбе российских активов

По его словам, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах, а также в другой помощи.

"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике", — призвал глава правительства.

"И мы должны быть смелее, забирая сотни миллиардов замороженных российских активов", — добавил он.

Сунак также призвал США продолжать поддерживать Украину на фоне проблем из-за позиции республиканцев с выделением Киеву многомиллиардного пакета помощи.

С февраля 2022 года в странах Запада оказалось заблокированы суверенные активы России на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации их зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов с целью финансирования восстановления Украины.

В пятницу издание Politico со ссылкой источники сообщило, что лидеры G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию этих активов для Украины, так как в ЕС пока не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один из дипломатов блока, этот вопрос сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии.