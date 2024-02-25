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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240225/843158667.html
Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ
Макроэкономика
Новости
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Утерянные Украиной позиции на земле не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News. "Мы действительно потеряли территории, но они... ПРАЙМ, 25.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Утерянные Украиной позиции на земле не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News.
"Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта", — сказал он.
Министр напомнил, что Киев по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и усиления систем ПВО.
Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.