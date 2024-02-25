МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Утерянные Украиной позиции на земле не имеют стратегического значения, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News. "Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки

"Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта", — сказал он.

Министр напомнил, что Киев по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и усиления систем ПВО.

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.