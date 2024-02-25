МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго продолжать военную операцию на Украине, остается только за президентом России Владимиром Путиным, пишет обозреватель американского портала Wyso Чарльз Мейнс. Россия не соответствует образу, который ожидали увидеть США, заявила Нуланд

Как отмечается в публикации, Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и экономически процветать, несмотря на продолжающееся ужесточение санкций.

Тот факт, что президент совершил полет на стратегическом бомбардировщике и проехался в кабине КАМАЗа, является "ясным посланием", призванным продемонстрировать, что "попытки Запада помешать российскому прогрессу и авторитету Путина провалились", указывает Мейнс.

По его словам, глава государства "источает уверенность в военной и экономической устойчивости России, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя".

Автор рассказывает также о выставке "Россия" на территории ВДНХ в Москве, которая "подчеркивает эту растущую уверенность". Он приводит реплики людей, в том числе из новых регионов, которые высказываются в поддержку курса российских властей.