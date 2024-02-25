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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240225/843158738.html
"Демонстрирует уверенность". В США охарактеризовали настрой Путина
Макроэкономика
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Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго продолжать военную операцию на Украине, остается только за президентом России Владимиром Путиным, пишет обозреватель... ПРАЙМ, 25.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, россия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго продолжать военную операцию на Украине, остается только за президентом России Владимиром Путиным, пишет обозреватель американского портала Wyso Чарльз Мейнс.
Как отмечается в публикации, Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и экономически процветать, несмотря на продолжающееся ужесточение санкций.
Тот факт, что президент совершил полет на стратегическом бомбардировщике и проехался в кабине КАМАЗа, является "ясным посланием", призванным продемонстрировать, что "попытки Запада помешать российскому прогрессу и авторитету Путина провалились", указывает Мейнс.
По его словам, глава государства "источает уверенность в военной и экономической устойчивости России, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя".
Автор рассказывает также о выставке "Россия" на территории ВДНХ в Москве, которая "подчеркивает эту растущую уверенность". Он приводит реплики людей, в том числе из новых регионов, которые высказываются в поддержку курса российских властей.