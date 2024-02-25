МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Германия приняла решение увеличить объемы выделяемой Украине гуманитарной помощи на 100 миллионов евро, доведя общую сумму до миллиарда евро, сообщил МИД ФРГ. В Германии раскрыли, сколько страна потратила на Украину

В настоящее время глава МИД ФРГ Анналена Бербок находится с визитом на Украине, в рамках которого она вчера посетила Одессу, а сегодня — Николаев.

"Наша помощь Украине, прежде всего, состоит в поддержке людей на местах. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро", — приводятся слова Бербок на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.

Германия является вторым по величине донором помощи Украине после США.

Ранее федеральное правительство Германии сообщило, что в общей сложности ФРГ предоставила Украине помощи на 32 миллиарда евро, включая гуманитарную и военную. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия выделит Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда евро, а в последующие годы — 6 миллиардов евро.

Ранее сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ФРГ не имеет никаких "союзнических обязательств" перед Украиной, так как та не входит в состав ни НАТО, ни Евросоюза, добавив, что поставки вооружения не помогут Киеву одержать победу над Россией.