МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки", а такая трансформация безболезненно не проходит, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. Стало ясно, зачем на самом деле Америке санкции против России

"Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера", — сказал Силуанов.

Министр напомнил, что экономист Рэй Далио, с которым он встречался в 2011 году, в своих исследованиях писал, что уже неоднократно в мире происходила смена формаций, когда страны, которые "тормозят" – уходят, на их место приходят новые, и на этом стыке всегда происходили политические обострения.

"Сейчас абсолютно такая же ситуация, действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки". Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию – это последствия смены парадигмы", — подчеркнул глава Минфина.

По словам Силуанова, страдают от санкций все. "Но очевидно, что наша экономика выдержала, за прошлый год она выросла на 3,6%. Растет и промышленное производство (на 3,5%), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4%)", — указал он.

Власти принимают меры по обеспечению технологической и финансовой независимости страны, которые уже дают результаты.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.