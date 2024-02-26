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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240226/843160542.html
Силуанов высказался о возможности получения Россией займов в юанях
Макроэкономика
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Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года, но... ПРАЙМ, 26.02.2024
новости, макроэкономика, экономика, займы, россия, китай, юани
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает с китайскими коллегами возможность привлечения займов в юанях, в том числе поднимал эту тему на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года, но решения пока нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.
"Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге", — сказал Силуанов.
Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте Минфин рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет — его дефицит успешно финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ. Выпуск панда-облигаций министерство ранее рассматривало, скорее, с целью создания бенчмарка для будущих корпоративных заемщиков.
В бюджете текущего года Минфин также предусмотрел только внутренние займы. Их общий объем в ближайшую трехлетку должен составлять около 4 триллионов рублей в год.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.