МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что продажа подписок Twitter Blue может возобновиться к концу следующей недели. Маск опроверг информацию о "планах" Tesla на электромобили из Китая

Ранее газета Washington Post со ссылкой на разосланное сотрудникам письмо сообщила, что в четверг вечером в компании Twitter приняли решение приостановить продажу подписок, чтобы решить проблему с аккаунтами, выдающими себя за другие лица. При этом издание утверждало, что несмотря на ограничение продажи подписки, обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям.

"Вероятно, в конце следующей недели", — ответил Маск на вопрос пользователя соцсети о том, когда вернется Twitter Blue.

Платная подписка Twitter Blue среди прочего позволяет пользователям получить в социальной сети "синюю галочку", которая ранее означала, что аккаунт верифицирован.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. В конце октября новым владельцем компании стал американский предприниматель Илон Маск, который купил Twitter за 44 миллиарда долларов.