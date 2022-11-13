Илон Маск анонсировал возобновление продажи подписок Twitter Blue
Илон Маск анонсировал возобновление продажи подписок Twitter Blue на следующей неделе
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что продажа подписок Twitter Blue может возобновиться к концу следующей недели.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на разосланное сотрудникам письмо сообщила, что в четверг вечером в компании Twitter приняли решение приостановить продажу подписок, чтобы решить проблему с аккаунтами, выдающими себя за другие лица. При этом издание утверждало, что несмотря на ограничение продажи подписки, обладатели Twitter Blue по-прежнему имеют полный доступ к ее функциям.
"Вероятно, в конце следующей недели", — ответил Маск на вопрос пользователя соцсети о том, когда вернется Twitter Blue.
Платная подписка Twitter Blue среди прочего позволяет пользователям получить в социальной сети "синюю галочку", которая ранее означала, что аккаунт верифицирован.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. В конце октября новым владельцем компании стал американский предприниматель Илон Маск, который купил Twitter за 44 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/media/20221113/838803114.html
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