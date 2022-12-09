МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" при попытке перейти в сообщества с потенциальным ЛГБТ-контентом начала предупреждать пользователей в России о том, что некоторые материалы сообщества могут считаться недопустимыми по законодательству РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. Ozon опроверг информацию о новой маркировке книг про ЛГБТ-отношения

Ранее — 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.

"В сообществе могут быть спорные материалы. Некоторые материалы сообщества могут считаться недопустимыми по законодательству РФ", — говорится в плашке, всплывающей при попытке перейти в сообщество.

Отмечается, что специальную плашку с предупреждением увидят пользователи в России.

"Эти меры предосторожности связаны с требованием ряда Федеральных законов, в том числе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и других. Кроме того, Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает ответственность за "пропаганду и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений", — говорится в пояснении к предупреждению.

Отмечается, что неисполнение законов может грозить "ВКонтакте" блокировкой на территории страны. Поэтому при получении официального требования соцсеть будет вынуждена ограничивать доступ к страницам, запрещённым в России по решению суда.

"Однако "ВКонтакте" не принимает решения, какая информация может считаться недопустимой по законодательству страны, а какая — нет. Мы не можем быть уверены, какой контент будет запрещён на территории конкретного государства. "ВКонтакте" лишь предупреждает пользователей, что материалы могут оказаться спорными", — отмечается в сообщении.